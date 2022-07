Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite și au ajuns la spital in urma unui accident produs sambata la Tecuci. O victima in stare grava a fost transportata cu elicopterul SMURD la spitalul din orașul Galați.

- Un accident de circulație in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc luni dimineața in zona localitații bistrițene Sasarm, cinci persoane avand nevoie de ingrijiri medicale. O tanara a ramas incarcerata, fiind preluata de elicopterul SMURD pentru a fi transportata la spital. Conform ISU Bistrița-Nasaud,…

- Doua autoturisme au facut accident in localitatea Sasarm. La accident au fost alocate mai multe echipaje, printre care și elicopterul SMURD. In accident sunt implicate, in total, cinci persoane. Una dintre acestea a ramas incarcerata intre fiarele mașinii. Spre locul respectiv se deplaseaza echipaje…

- Doua autoturisme au facut accident in localitatea Sasarm. La accident au fost alocate mai multe echipaje, printre care și elicopterul SMURD. In accident sunt implicate, in total, cinci persoane. Una dintre acestea a ramas incarcerata intre fiarele mașinii. Spre locul respectiv se deplaseaza echipaje…

- Un accident rutier soldat cu trei persoane ranite a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, la intersectia catre Floresti, una dintre victime fiind preluata de elicopterul SMURD: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina vineri seara in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier pe DN2A, la iesire din localitatea Nicolae Balcescu spre Harsova. Un autoturism este rasturnat in afara partii carosabile.…

- Un grav accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, iar cinci persoane au fost ranite, a avut loc, sambata, in judetul Tulcea. Trei dintre victime, printre care si un copil de cinci ani, sunt cetateni ucraineni. O femeie ranita a fost preluata de elicopterul SMURD, conform news.ro.…

- Un accident rutier s-a produs cu putin timp in urma, la Viseu de Jos. Doua masini s-au ciocnit frontal, sunt doua victime (una incarcerata), anunta reprezentantii ISU Maramures. ACTUALIZARE Pompierii militari au scos șoferii din autoturisme. Cel mai grav ranit (un barbat in varsta de 56 ani din Borșa…