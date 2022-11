Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul rutier s-a produs sambata dimineața, in jurul orei 06.00, in comuna Lapuș, județul Maramureș, la ieșirea spre Baiuț, toate cele patru persoane aflate in autoturism fiind ranite și transportate la spital, informeaza Ziarmm.ro . Din primele informații, autoturismul a plonjat in albia raului,…

- Duminica, 6 noiembrie, la ora 14:38, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Ocna Șugatag au fost sesizați prin S.N.U.A.U.112 despre faptul ca pe D.J. 109 F, la intrare in localitatea Ocna Șugatag, a avut loc un accident rutier cu victime. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un…

- O noua intervenție chirurgicala de succes la cel mai mare spital din județul Maramureș. Un pacient de 49 de ani, internat in Spitalul Județean de Urgența ” Dr. Constantin Opris” Baia Mare pentru o formațiune tumorala mediastinala anterioara cu suspiciune de timon cu miastenia gravis, a fost operat de…

- Doua accidente de circulație grave au avut loc azi, 18 septembrie, pe drumurile din Maramureș. Nu am avut, din fericire, decse, insa am avut numeroși adulți și copii care acum sunt pe patul de spital și se bucura ca sunt in viața. In primul caz, astazi, in jurul orei 05.00, polițiștii din Seini au fost…

- Accident de circulație azi dimineața in zona Targu Lapuș. Polițiștii din oraș au fost sesizați sa intervina la un accident rutier produs pe D.J.109 F in Targu Lapuș. Ancheta a stabilit ca un barbat de 64 ani din Targu Lapuș, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul direcției de deplasare…

- CONSTANTIN DAICOVICIU – Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16.27, pe DN 6, la Zagujeni, sat aparținator de comuna Constantin Daicoviciu! In evenimentul raportat la 112 a fost implicat un autoturism, rasturnat in afara carosabilului, unii dintre ocupanții vehiculului…

- UPDATE: Din primele informații, șoferul a fugit de la fața locului. Victimele au fost transportate la spitalul din Sighetu Marmației, iar ulterior transferate in Baia Mare. Știrea inițiala: Duminica a avut loc un nou accident rutier cu 6 victime (una incarcerata), doua autoturisme implicate, pe DJ 171…

