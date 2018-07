Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii si trei adulti au fost raniti intr un accident produs joi dupa amiaza pe DN64, la Ramnicu Valcea, traficul rutier in zona fiind blocat pe sensul Dragasani Ramnicu Valcea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Valcea, Sandra Balteanu citat de Agerpres.ro.…

- Accident cu trei romani raniti grav in Ungaria. Un TIR si o camioneta, ambele inmatriculate in Romania, s-au ciocnit la 20 de km de granita, in dreptul localitatii Maroslele. Politia maghiara nu a oferit deocamdata mai multe informatii. Accidentul s-a petrecut joi spre vineri noaptea la km 20 al autostrazii…

- Doi copii și o femeie aflata la volanul unui autoturism au fost raniți, dupa ce mașina a fost scapata de sub control și a intrat in coliziune cu un stalp pentru iluminat. Accidentul s-a produs luni seara, in jurul orei 18.00, in timp ce o femeie de 39 de ani din municipiul Suceava conducea ...

- Un accident rutier soldat cu doua victime s-a produs luni dupa-amiaza pe DN2 E 85, la Costesti. In evenimentul produs din cauza neatenției au fost implicate doua autoturisme, printre victime numarandu-se un preot de 39 de ani și fiul sau, in varsta de numai doi ani. Accidentul s-a produs dupa orele…

- O persoana a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, în aceasta dimineața, dupa ce mașina în care se aflau, care circula cu viteza foarte mare, s-a rasturnat pe autostrada A1, între Timișoara și Arad. O coloana de mașini de 4 kilometri s-a format pe autostrada. Accidentul…

- Accident grav pe DN1, la Tancabești, soldat cu 7 raniți in seara zilei de 20 aprilie. Accidentul, in care au fost implicate 2 mașini, s-a soldat cu 7 raniți, (5 adulți și 2 copii), iar 2 persoane sunt incarcerate. UPDATE – ORA 20.10: Cele doua persoane incarcerate au fost extrase și sa afla in grija…

- Cinci persoane, printre care si o minora in varsta de 14 ani, au fost ranite dupa ce doua autovehicule s-au ciocnit sambata dupa-amiaza in apropiere de Fantana Mare. Accidentul s-a produs pe drumul european E85, intre Falticeni si Vadu Moldovei, in jurul orei 15.00.In acel moment, Petru Pavel, de ...

- Soferul care a provocat accidentul de marti, de pe DN25, in judetul Galati, soldat cu trei morti si sapte raniti grav, este preot. Accidentul de pe DN 25 este al treilea incident rutier produs in ultimele sase luni in judetul Galati, in care este implicat un preot.