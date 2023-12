Accident cu patru răniți, în Vâlcea. A intervenit elicopterul SMURD Un accident care s-a soldat cu ranirea mai multor persoane a sunat mobilizarea in randul salvatorilor. S-a intamplat intr-o localitate din județul Valcea. A fost solicitata prezența unui elicopter SMURD, pentru preluarea unei femei ranite, in vederea transportarii acesteia cat mai rapid la o unitate medicala. La fața locului au intervenit și polițiștii, pentru a […] The post Accident cu patru raniți, in Valcea. A intervenit elicopterul SMURD first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

