- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta pe DN22 in orasul Macin, judetul Tulcea. Potrivit reprezentantilor ISU Delta Tulcea, in jurul orei 00:10, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident rutier produs pe DN 22, in orasul Macin,…

- Trei persoane au fost ranite, duminica dupa-amiaza, la Potarnicești, dupa ce un autoturism, condus pe direcția Ramnicu Sarat catre Buzau de un bucureștean de 63 de ani, a ieșit in afara parții carosabile și s-a lovit de un podeț. In urma impactului au fost raniți șoferul și doua pasagere din același…

- Un accident s-a produs in aceasta seara, pe Calea Victoriei din Turda, peste drum de Penny Market. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și s-a izbit de bordura care proteja zona... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O explozie soldata cu trei raniți a fost inregistrata, marți dupa-amiaza, la societatea Aerostar SA Bacau. Conform presei locale, la una dintre secții s-a produs o explozie, urmata de un incendiu soldat cu raniți. Pompierii spun ca incendiul a fost stins de angajații firmei. „Am fost sesizați ca a avut…

- Fiul primarului PNL de Liebling a cauzat o adevarata tragedie in Timiș. Ioan Munteanu, in varsta de doar 16 ani, a luat mașina tatal lui și a plecat cu ea la plimbare, alaturi de prietenii sai, deși nu avea permis. S-a intamplat in toiul nopții, iar mica escapada s-a sfarșit tragic. Un om a murit…

- Drumurile județene sunt afectate de polei, așa ca șoferii trebuie sa fie pregatiți pentru traficul de iarna. In urma temperaturilor sub zero grade Celsius inregistrate in cursul nopții, cateva drumuri judetene situate in zonele Turda și Gilau, respectiv in zona de munte a județului, au fost afectate…

- Doua persoane au murit si 10, toate straine, au fost ranite intr-un grav accident rutier care a avut loc pe drumul judetean 593, intre localitatile Biled si Iecea Mica din judetul Timis. La fata locului au fost trimise mai multe ambulante.

- Un accident de proporții a avut loc cu puțin timp in urma in municipiul Slobozia. Din nefericire, tragedia s-a soldat cu un mort si trei raniti, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal extrem de violent. Iata cum s-a intamplat totul și in ce stare sunt acum cele trei persoane ranite!