Trei mașini au fost implicate intr-un accident rutier in cartierul Unirea din municipiul Bistrița.

Cinci persoane, dintre care un baiețel de aproximativ 10 ani, au fost implicate intr-un accident rutier.

Trei persoane și doua autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier pe raza județului Bistrița-Nasaud.

Mai multe mașini au fost avariate noaptea trecuta pe strada Dobrogeanu Gherea din Dej, dupa ce un tanar le-a spart geamurile sau oglinzile cu un bolțar.

Pompierii dejeni au intervenit in aceasta dimineața pentru a descarcera doua persoane ramase blocate intr-un autoturism și pentru a le acorda asistența medicala de urgența.

Polițiștii cerceteaza imprejurarile producerii unui accident in urma caruia unul dintre șoferi ar fi parasit locul producerii evenimentului.

Trei mașini au fost implicate intr-un accident pe varianta ocolitoare Cluj-Napoca - Apahida. Un copil de 9 ani a primit ingrijiri medicale.