Accident cu patru autoturisme în Capitală. O mașină a intrat într-o patiserie Un accident in care au fost implicate 4 mașini s-a produs, sambata dimineața, in București, in zona Mihai Bravu. Unul dintre autoturisme a intrat intr-o patiserie. La fața locului au ajuns de urgența o ambulanța SMURD și un echipaj al pompierilor. Femeia care se afla la volanul mașinii care a intrat in patiserie a reușit […] The post Accident cu patru autoturisme in Capitala. O mașina a intrat intr-o patiserie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident cu patru mașini implicate in București. Un autoturism a intrat intr-o patiserie. Un accident in care au fost implicate nu mai puțin de 4 autoturisme s-a produs in aceasta dimineața in București, in zona Mihai Bravu. Un automobil a ricoșat și a intrat in plin intr-o patiserie care era deschisa…

- Bogdan Draghici este barbatul care si-a dat foc si a intrat cu masina in gardul Ambasadei Rusiei la Bucuresti. Bogdan Draghici s-a urcat, in aceasta dimineata, la volanul masinii inmatriculate pe numele tatalui sau si a condus pana la Ambasada Rusiei la Bucuresti. In momentul in care a ajuns in zona,…

- Cinci mașini au fost implicate intr-un accident in parcarea subterana a mall-ului AFI Cotroceni, din București. Doua persoane au fost ranite și au fost transportate la spital pentru a primi ingrijiri medicale. Poliția a fost anunțata prin apel 112 ca in parcarea subterana a centrului comercial Afi Cotroceni…

- Un tanar de 21 de ani și-a pierdut viața, marti dimineata, dupa ce masina sa a fost lovita si proiectata intr-un copac de un alt vehicul, condus de un sofer in varsta de 70 de ani, in zona Fantanii Miorita, din Bucuresti. „Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui […]…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea anul trecut a fost de 13.020, in crestere cu 19,31% comparativ cu anul 2020. Potrivit datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului, cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in 2021 au fost din Bucuresti, respectiv 1.285…

- Doi oameni au murit pe loc, iar un altul a ajuns in coma la spital, dupa ce s-au rasturnat, sambata, cu masina, pe DJ 87, la ieșire din localitatea constanțeana Nazarcea. Potrivit polițiștilor constanțeni, din primele cercetari a rezultat ca un autoturism in care se aflau trei persoane, cu varste cuprinse…

- Rata de incidența COVID in București a crescut la 5,67 cazuri la mia de locuitori in 14 zile, potrivit datelor publicate luni de Direcția de Sanatate Publica. In urma cu o zi incidenta a fost de 5,17. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe 22 octombrie 2021 – […] The…