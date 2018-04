Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Ungaria a cazut cu parapanta la Odorheiu Secuiesc, județul Harghita. Tanarul de aproape 25 de ani a fost ranit la coloana vertebrala și a fost preluat de un elicopter SMURD care l-a transportat la Spitalul Județean din Targu Mureș. Accidentul a avut loc, duminica, in zona Varfului Rez,…

- Un muncitor, de aproximativ 40 de ani, de la Santierul Naval Damen din Galati, a fost ranit foarte grav si a ajuns la spital, vineri, dupa ce incarcatura de tabla a unei macarale s-a desprins si a cazut peste el, inspectorii de munca si specialisti ai ISCIR demarand verificari la fata locului, transmite…

- O eleva de 14 ani din Târgu Mureș a cazut de la fereastra școlii la care învața. Se pare ca muncitorii au efectuat niște lucrari și au uitat geamul deschis. Adolescenta a fost transportata cu un elicopter SMURD la Spitalul de Neurochirurgie din Cluj, unde a fost operata…

- Accident de munca in noaptea de luni spre marți pe un șantier din sectorul 3 al Capitalei. Un barbat a murit și un altul a fost transportat in stare grava la spital dupa ce au cazut de la aproximativ 50 de metri.

- Accident teribil in județul Argeș. Șoferul unei basculante a fost ranit și a ramas blocat in cabina vehiculului dupa ce acesta a acroșat o poarta din beton care s-a prabușit peste cabina. Un alt barbat aflat in camion a scapat ca prin minune fara leziuni grave. Imagini de coșmar in localitatea Malu…