- ACCIDENT rutier pe Transalpina: Un barbat motocliclist din comuna Pianu s-a rasturnat inafara parții carosabile ACCIDENT rutier pe Transalpina: Un barbat motocliclist din comuna Pianu s-a rasturnat inafara parții carosabile Un accident rutier a avut loc marți, in jurul orei 08.30, pe DN 67 C. Un barbat…

- ACCIDENT cu pagube materiale la Teiuș: Un barbat a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina intr-un gard ACCIDENT cu pagube materiale la Teiuș: Un barbat a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina intr-un gard Un accident cu pagube materiale a avut loc duminica dimineața, la Teiuș. Un barbat a ajuns…

- Seful Politiei muncipiului Braila, comisarul-sef Budu Marius, a fost implicat aseara intr-un accident pe DN2B, la iesire din localitatea Oprisenesti, fiind in stare de ebrietate, potrivit postului public de radio. Masina pe care o conducea polițistul a fost lovita de un alt autovehicul, condus de un…

- FOTO ȘTIREA TA | Accident cu pagube materiale pe DN 1: O mașina s-a rasturnat in afara carosabilului intre Aiud și Miraslau Accident cu pagube materiale pe DN 1: O mașina s-a rasturnat in afara carosabilului intre Aiud și Miraslau Un accident soldat doar cu pagube materiale a avut loc miercuri dimineața,…

- Accident pe DN 75 la Arieșeni. Un barbat s-a rasturnat cu mașina in afara drumului. A fost transportat la spital Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut pe DN 75 la Arieșeni. Acesta s-a rasturnat cu mașina in afara drumului. Potrivit IPJ Alba, polițiștii rutieri din Campeni au fost sesizați…

- ACCIDENT pe DN 75, la Arieșeni: Un barbat a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina in afara carosabilului ACCIDENT pe DN 75, la Arieșeni: Un barbat a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina in afara carosabilului Un accident rutier a avut lic sambata dupa-masa pe Dn 75, la Arieșeni.…

- Accident rutier pe DN1: Șofer din Ocna Mureș, baut la volan a intrat in coliziune cu un parapet, apoi mașina s-a rasturnat. Ce alcoolemie avea barbatul Accident rutier pe DN1: Un șofer din Ocna Mureș, aflat sub influența alcoolului, a intrat in coliziune cu un parapet, dupa care mașina s-a rasturnat.…

- ACCIDENT la Lunca Mureșului. Un șofer de 18 ani, aflat sub influența alcoolului, s-a oprit cu mașina intr-un gard din beton Accident la Lunca Mureșului. Un șofer in varsta de 18 ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a ajuns cu mașina intr-un gard din beton, in noaptea de sambata spre duminica.…