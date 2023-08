Stiri pe aceeasi tema

- La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Stației Mihailești și Garzii de Intervenție Roata de Jos, cu o autospeciala de stingere, trei ambulanțe SMURD și SAJ.Toate persoanele implicate erau conștiente. Echipajele medicale au transportat la un spital din capitala o femeie in varsta de 46 de…

- Cinci persoane au ajuns la spital in urma unui accident rutier ce s a produs, in aceasta dupa amiaza, la intersectia dintre DN6 DN5B DN61 Ghimpati . In eveniment au fost implicate un autoturism, in care se aflau doi adulti si trei copii si un autotren, incarcat cu cereale. La fata locului s au deplasat…

- Un nou accident rutier s-a petrecut in urma cu puțin timp in județul Cluj, pe drumul care leaga Savadisla de Baișoara. Au fost implicate trei autovehicule: un autocamion, un microbuz și un autoturism. Doua persoane, printre care și un minor de 6 ani au fost transportați la spital. Din fericire, afecțiunile…

- Un șofer de 33 ani a intrat frontal intr-un ATV, pe care se aflau doua persoane. In urma evenimentului petrecut pe DN 7A a rezultat ranirea persoanelor de pe ATV, un barbat de 52 de ani și o femeie de 47 de ani. „La data de 03 august 2023, in jurul orei 21:35, un barbat in varsta de 33 de…

- Un accident rutier a avut loc astazi in localitatea Costinesti, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate in accident. Din primele informatii evenimentul rutier a avut loc pe varianta langa cimintir.La fata locului intervine SMURD Tuzla si 2 echipaje SAJ. UPDATE: 5 victime…

- Un accident intre patru masini si un ansamblu de vehicule s a produs pe DN 71, in localitatea Moara Noua din judetul Dambovita. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 71 intersectie cu DJ 701, in zona localitatii Moara Noua, judetul Dambovita, s a produs…

- Șapte persoane sunt evaluate medical in urma unui accident care a avut loc joi pe DN 2 -E85, la ieșirea din Adjud, județul Vrancea, intre o mașina și un autocar.​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 (E85) Adjud-Focșani, la ieșirea din localitatea Adjud,…

- Accident de circulație, vineri dimineața, la Belinț. Doua persoane au fost ranite, printre care un copil, dupa ce șoferul unui microbuz de pasageri a pierdut controlul volanului și a lovit un cap de pod. Polițiștii au deschis un dosar penal.