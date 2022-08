Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit luni, 4 iulie, in jurul orei 7.38, la un accident rutier in care a fost implicat un microbuz, intrat intr-un cap de pod pe strada Principala din localitatea Gornești. "In urma reevaluarii medicale de catre echipajele prezente la…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit luni, 20 iunie, in jurul orei 12.45, la un accident rutier care a avut loc pe B-dul 1 Decembrie 1918 din Targu Mureș. "A fost vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme fara victime implicate, iar in urma impactului…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit duminica, 19 iunie, in jurul orei 19.51, la un accident rutier care a avut loc pe strada Gheorghe Doja din Targu Mureș. "In cadrul accidentului au fost implicate trei autoturisme, iar in urma acestuia a rezultat o singura victima…

- Sambata, 4 iunie, in jurul orei 23.15, pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intevenit la un accident rutier care a avut loc pe strada Revoluției din municipiul Targu Mureș. "A fost vorba despre o tamponare intre doua autoturisme, cu patru victime de cod verde care au refuzat transportul…

- Un nou accident rutier a avut loc pe strada Gheorghe Doja din Targu Mureș. Incidentul s-a petrecut duminica dupa-masa, 22 mai, iar imagini video inregistrate la puțin timp dupa impact au fost facute publice pe grupul de Facebook intitulat "Info Trafic Targu Mures", principalul grup mureșean care are…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina sambata, 21 mai, in jurul orei 12.10, la un accident rutier care a avut loc pe strada Gheorghe Doja din municipiul Targu Mureș. "Este vorba despre o tamponare produsa intre un autoturism și o motocicleta. In urma…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina sambata, 7 mai, in jurul orei 22.02, la un accident rutier care a avut loc pe strada Mihai Viteazu din Targu Mureș. "Accident rutier intre doua autoturisme dintre care unul dotat cu GPL, cu trei victime cod verde",…