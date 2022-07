Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație aproape de mizul nopții de vineri spre sambata, pe Drumul Național 2B, in afara localitații Bentu. Conform Poliției, in timp ce conducea un autoturism din direcția Bentu catre Buzau, o șoferița in varsta de 44 de ani, din Buzau, a pierdut controlul asupra direcției și s-a rasturnat…

- Trafic dirijat sambata dimineața, pe DN2-E85, in afara localitații Caldarușanca, in urma unui accident rutier. In timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau-București, un șofer in varsta de 24 de ani, din Galați, a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus pe direcția București-Buzau, de…

- Un accident rutier s-a produs vineri pe DN2-E85, la intrare in municipiul Ramnicu Sarat. Este vorba despre coliziunea intre un autoturism condus pe direcția Ramnicu Sarat-Buzau de un barbat in varsta de 38 de ani, din Republica Moldova, și un autocamion parcat in afara parții carosabile, pe același…

- Trafic dirijat pe DC45, in localitatea Ulmeni, in urma unui accident rutier. Potrivit Poliției, un autoturism condus catre intersecția cu DN1B, de o șoferița de 26 de ani, din Valcele a intrat in coliziune cu un utilaj agricol condus inaintea sa, de un barbat in varsta de 66 de ani, din Ulmeni. Accidentul…

- Trafic blocat pe DC 142, la ieșire din Udați Manzu spre Albești, in urma unui accident rutier. Potrivit Poliției este vorba despre o coliziune intre doua autovehicule iar doua persoane ar avea nevoie de ingrijiri medicale. O persoana este incarcerata. Revenim cu detalii! Articolul Accident grav pe DC…

- UPDATE: Accidentul s-a produs chiar la intrarea in stația PECO deschisa de curand intre Vernești și Candești. Se pare ca biciclistul nu a supraviețuit impactului. ȘTIREA INIȚIALA: Trafic dirijat pe DN10, intre localitațile Vernești și Candești, din cauza unui accident rutier. Din primele date, se pare…

- Trafic blocat pe Șoseaua Brailei, sambata dimineața. Un accident de circulație s-a produs in localitatea Galbinași. Potrivit IPJ Buzau sunt implicate un autovehicul și un camion de mare tonaj. Doua persoane sunt incarcerate. Revenim cu detalii! Articolul Accident grav pe Șoseaua Brailei. Doua persoane…

- Trafic dirijat la ieșire din municipiul Buzau, pe breteaua de urcare spre podul Maracineni catre DN2-E85, din cauza unui accident rutier. Conform primelor informații furnizate de Biroul de presa al IPJ, este vorba despre un camion de mare tonaj care s-a rasturnat, al carui șoferul este ranit. Articolul…