Accident cu o victima în Albești Accident rutier produs intre doua autoturisme in localitatea Albești. In urma impactului a rezultat o victima de sex feminin, cod galben, preluata și asistata medical in aceste momente de catre un echipaj SMURD. Intervin pentru asigurarea masurilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara.

