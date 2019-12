Accident cu o persoană rănită în Șcheia, în zona șoselei de centură O persoana a fost ranita in urma unui accident produs astazi in zona șoselei de centura a Sucevei. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca in accident au fost implicate un autoturism și un autocamion. In urma impactului o singura persoana a fost ranita. La fața locului a intervenit modulul SMURD cu o […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

