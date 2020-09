Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 a mobilizat mai multe echipaje de urgența, in jurul orei 11.00, la locul unui accident din localitatea timișeana Sannicolau Mare. „La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, 6 pompieri și o ambulanța SAJ. In accident…

- Un apel la 112 a mobilizat mai multe echipaje de urgența, in jurul orei 11.00, la locul unui accident din localitatea timișeana Sannicolau Mare. „La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, 6 pompieri și o ambulanța SAJ. In accident…

- Accident de circulație, miercuri, in Calea Aradului din Timișoara. Un biciclist a fost ranit dupa ce a fost lovit de o mașina ricoșata in urma unui accident. Cel care a provocat incidentul depașise pe linia dubla continua.

- Doi tineri in varsta de 15 ani au murit și alți trei au fost raniți in urma unui grav accident de circulație produs miercuri seara ... The post Accident violent in județul Timiș. Mașina izbita de un stalp de electricitate: Doi tineri de 15 ani au murit, alți trei au fost raniți appeared first on Renasterea…

- Un barbat a fost ranit grav, luni, in urma unui accident produs pe DN 1, intre județele Brașov și Sibiu, dupa impactul dintre o mașina și un microbuz in care se aflau șapte persoane, intre localitațile Vl...

- Accident cumplit seara trecuta in Șimand, unde un biciclist a fost lovit de un autoturism marca Volkswagen Golf. La fața locului s-a deplasat un echipaj de la poliție și un echipaj de la ambulanța care l-a transportat pe tanarul biciclist la spital The post Accident teribil la in vestul țarii! Un biciclist,…

- La data de 23.06.2020, un barbat de 64 de ani, din municipiul Timișoara, in timp ce conducea un autoturism pe drumul european D.E. 58, in afara... The post Un timișorean a produs un grav accident, dupa ce mașina sa a intrat intr-un copac appeared first on Renasterea banateana .

- Planul Roșu de intervenție a fost activat, marți dimineața, in județul Vrancea. Un microbuz și o mașina s-au ciocnit, la fața locului fiind trimise 11 autospeciale, dar și elicopterul SMURD, anunța...