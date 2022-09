Accident cu o cisternă şi un microbuz, pe Centura Capitalei. 8 oameni au ajuns la spital La fața locului au ajuns politisti, dar si 8 echipaje medicale, care au transportat cele 8 victime la unitati spitalicesti din Bucuresti pentru acordarea de ingrijiri medicale, potrivit news.ro. ”Din primele investigatii medicale a rezultat ca 7 dintre cele 8 persoane nu ar fi ranite grav”, a aratat sursa citata. Soferul cisternei, care nu era incarcata, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Politistii rutieri din Ilfov continua cercetarile pentru a stabili cum s-a produs accidentul. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

