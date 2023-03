Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanța care circula pe Șoseaua Viilor din București s-a rasturnat luni dimineața, dupa ce a fost lovita de un autoturism in mijlocul intersecției cu strada Spataru Preda. Trei persoane au fost ranite in urma impactului.

- O ambulanța in care se afla o pacienta s-a rasturnat pe Șoseaua Viilor din București, dupa ce a fost lovita de o mașina. Este a doua ambulanța rasturnata in Capitala, in interval de 12 ore.

- O ambulanța care se indrepta spre un pacient a fost implicata, azi-noapte, intr-un accident in Capitala. Autospeciala avea toate semnalele aprinse si a fost lovita de o mașina care nu i-a acordat prioritate in intersecție.

- O masina de politie s-a rasturnat, sambata, 4 martie, in urma unui accident produs in intersecția dintre șoseaua Fundeni si bulevardul Pantelimon din Bucuresti, relateaza Antena 3 CNN . Accidentul s-a petrecut sambata seara, in jurul orei 22.40, in sectorul 2 din Bucuresti. Mașina poliției ar fi intrat…

- O ambulanta care transporta o pacienta a fost implicata sambata, intr-un accident, in Capitala, dupa ce șoferul unui autoturism nu a acordat prioritate de trecere, deși salvarea avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune.

- Un accident grav s-a produs, sambata, 25 februarie, in București, fiind implicata și o ambulanța. Din primele informații, traficul este ingreunat in centrul Capitalei. Se circula greu in Pasajul Unirii, anunța Digi24. Polițiștii rutieri se afla la fața locului. Tot astazi, circulația tramvaiului 41…

- Accident grav in Capitala. O ambulanța s-a rasturnat in centrul Capitalei . Accidentul a fost provocat de o mașina care a intrat puternic in ambulanța. Potrivit primelor informații, o ambulanța SABIF s-a rasturnat in intersecția de la Budapesta, a bulevardelor Dimitrei Cantemir și Marașești. In salvare…

- Accidentul, in care a fost implicat un autocar cu turisti greci, s-a soldat cu 21 de raniti si un deces. Autovehiculul a rupt limitatorul de inaltime aflat inaintea Pasajului Unirii, iar acesta a cazut peste plafonul autocarului, turtindu-l.Pasagerii autocarului cu turisti greci implicat in accidentul…