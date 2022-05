Accident cu o ambulanță, la Brașov: doi răniți grav Doua persoane au fost ranite, duminica, dupa ce o ambulanta si un autoturism s-au ciocnit intr-un sens giratoriu din municipiul Brasov. „La data de 22 mai 2022, in jurul orei 09.50, in sensul giratoriu situat la intersectia strazilor Calea Bucuresti cu Zizinului din municipiul Brasov, a avut loc un accident rutier, coliziune intre o autospeciala […] The post Accident cu o ambulanța, la Brașov: doi raniți grav appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 64 de ani din Vrancea a fost plimbata intre doua spitale timp de noua ore, din cauza testelor COVID-19 care la spitalul din Adjud ieseau pozitive, iar la cel din Focsani ieseau negative. Femeia avea programare la Spitalul Adjud pentru tratament de recuperare. Acolo i s-a facut testare pentru…

- Romania a donat 11 ambulante, noua din dotarea serviciilor judetene de Ambulanta si doua din dotarea SMURD, serviciilor de urgenta din Ucraina. „Autospecialele sunt complet echipate si functionale si vor fi folosite pentru evacuarea ranitilor si acordarea ajutorului medical de urgenta”, a transmis,…

- DNA iși curata sediile din Iași și Brașov cu ajutorul unei companii care, pana de curand, se ocupa cu spiritismul, dar și cu plasarea de escorte și intalniri matrimoniale. Direcția Naționala Anticorupție a incheiat in total contracte in valoare de 2,3 milioane de lei cu TVA, pentru a-și asigura serviciile…

- Trei persoane au murit intr-un accident rutier, care s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe A1, in zona localitații Margina, din județul Timiș. In accident au fost implicate 6 autovehicule, intre care 2 microbuze. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe autostrada A1 Deva-Nadlac, kilometrul…

- UPDATE : 10 persoane, care au suferit leziuni, primesc ingrijiri medicale din partea echipajelor de prim ajutor. Printre acestea se afla un minor, in stop cardio-respirator, caruia i se aplica manevrele de resuscitare. Știre inițiala Un accident grav a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DN6, in județul…

- Un tanar de 21 de ani și-a pierdut viața, marti dimineata, dupa ce masina sa a fost lovita si proiectata intr-un copac de un alt vehicul, condus de un sofer in varsta de 70 de ani, in zona Fantanii Miorita, din Bucuresti. „Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui […]…

- Doi copii au fost raniti, sambata dimineața, in judetul Vaslui, dupa ce un camion s-a rasturnat si a lovit un stalp al rețelei electrice, care s-a rupt si a cazut peste ei. Unul dintre copii este in stare grava si va dus cu elicopterul SMURD la Iasi. Soferul camionului primeste si el ingrijiri medicale.…

- O femeie in varsta de 42 de ani și fiul ei de 19 ani, ucraineni raniți in invazia rusa, au fost aduși cu ambulanța in Romania. Potrivit autoritaților din Galați, cei doi ucraineni raniți ar fi din randul civililor, mama și fiu, arata viata-libera.ro. Femeia are 42 ani și este impușcata in piciorul stang,…