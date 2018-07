Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident a avut loc pe Soseaua Antiaeriana din Capitala. In dreptul numarului 79, un microbuz cu calatori intrat intr-un stalp, 9 persoane fiind ranite. Sapte dintre victime (4 adulti si 3 copii) vor fi transportate la spital.

- Accidentul a avut loc pe Soseaua Antiaeriana nr. 79, unde un microbuz de transport persoane in care se aflau noua oameni a intrat intr-un copac. In accident nu a fost implicat un alt autovehicul, a precizat Brigada Rutiera a Capitalei. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov,…

- O autospeciala de interventie cu o barca, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, care se deplasa catre comuna Sanduleni unde urma sa intervina pentru evacuarea a doua persoane, a fost implicata intr-un accident rutier cu un autoturism. “In autospeciala de pompieri se aflau…

- Un schimb de focuri s-a soldat cu mai multi morti la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de Washington, au informat joi seara mass media de peste ocean, anunța AFP. Update: “Exista cinci persoane decedate și alte persoane care sunt grav ranite”, a declarat Bill…

- Tragedie la Arad dupa ce o mașina aintrat pe contrasens. O persoana și-a pierdut viața, iar celelalte cinci au fost grav ranite, conform news.ro. Tragicul accident care s-a produs pe DN 79A, in județul Arad. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens, unde a intrat…

- Trei persoane au murit si patru sunt ranite grav, in urma unui accident care a avut loc sambata dimineata, pe Autostrada A1, intre Deva si Orastie, in judetul Hunedoara, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit reprezentantilor Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara, trei persoane au murit si…

- Reprezentantii Politiei Judetene Sibiu au anuntat marti dupa-amiaza ca doua autoutilitare s-au ciocnit pe Autostrada Sibiu - Orastie, in dreptul localitatii Aciliu, pe sensul catre Sibiu. "Posibil pe fondul neatentiei in conducere, soferul unei autoutilitare a intrat in coliziune cu alta autoutilitara…

- O tanara de 19 ani si un copil de un an si sase luni, ambii din comuna Romanasi, au decedat, si alte trei persoane au fost ranite, luni seara, dupa ce masina in care erau pasageri a intrat in coliziune cu o autoutilitara, informeaza Agerpres. Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului Judetean…