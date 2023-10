Stiri pe aceeasi tema

- Un atac aerian al rușilor, care a avut loc in noaptea de luni spre marți, a lovit mai multe elemente de infrastructura portuara pe malul ucrainean al Dunarii. Cel puțin doua persoane au fost ranite și zeci de mașini au fost avariate, au anunțat ucrainenii, potrivit Reuters. Cel puțin doua persoane au…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si cinci au fost grav ranite sambata, in Peru, dupa ce un autocar a cazut intr-o prapastie pe un drum din Anzi, au anuntat duminica autoritatile locale, relateaza AFP.

- Sapte persoane au fost ranite intr-un nou accident la Rust, in sudul Germaniei, in cel mai mare parc de distractie din tara, Europa-Park. Scena spectacolului „Retorno dos Piratas” s-a surpat pe zone de sosire a unui montagnes russes, scrie presa romana .

- Sapte persoane au fost ranite intr-un nou accident la Rust, in sudul Germaniei, in cel mai mare parc de distractie din tara, Europa-Park, unde scena spectacolului ”Retorno dos Piratas” s-a surpat pe zone de sosire a unui montagnes russes, scrie presa germana. ???????????? FLASH | Un accident est survenu…

- Cel puțin doi oameni au murit dupa ce o ambarcațiune cu migranți s-a rasturnat in largul Tunisiei. Una dintre victime este un copil de opt luni, potrivit Reuters. Cel puțin doua persoane au fost ucise și 13 au fost salvate dupa ce o ambarcațiune cu migranți s-a rasturnat in largul coastei…

- Doua elicoptere s-au ciocnit duminica noapte in timp ce stingeau un incendiu in comitatul Riverside, provocand moartea a trei persoane, informeaza luni mai multe media locale. Cel putin trei persoane au murit intr-un accident aviatic. Doua elicoptere s-au ciocnit in aer Biroul national pentru siguranta…

- Cel putin 10 oameni au fost raniti luni intr-o explozie la un depozit de cereale din apropiere de portul Derince din vestul Turciei, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Guvernatorul provinciei Kocaeli, Seddar Yavuz, a menționat ca a fost lansata o ancheta pentru a stabili cauza exploziei. ⚡️Video…

- Un tren a deraiat in sudul Pakistanului, iar cel puțin 30 de persoane au fost ucise și alte aproximativ 100 au fost ranite, informeaza BBC, care citeaza forțele aeriene pakistaneze.Opt vagoane ale trenului Hazara Express s-au rasturnat langa gara Sahara din Nawabshah, care se afla la aproximativ…