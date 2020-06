Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, nu va face obiectul unei anchete penale cu privire la subventii acordate unei femei de afaceri americane de care era apropiat, a anuntat joi Biroul independent pentru comportamentul politiei din Regatul Unit (IOPC), potrivit Reuters si AFP.Acest caz, care…

- Premierul britanic Boris Johnson ramane la terapie intensiva, starea lui se amelioreaza si se poate ridica in pat, a declarat miercuri ministrul finantelor Rishi Sunak, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.''Cea mai recenta veste din spital este ca premierul ramane in terapie intensiva in…

- Premierul Boris Johnson a petrecut a doua noapte la terapie intensiva, iar starea sa este stabila, scrie Reuters. Potrivit ministrului Sanatații, Edward Argar, Johnson e bine dispus, scrie Mediafax.Johnson, care a fost testat pozitiv in urma cu aproape doua saptamani, a fost dus duminica seara…

- Ministrul de stat in guvernul britanic, Michael Gove, considerat practic numarul doi al cabinetului premierului Boris Johnson, a decis sa se autoizoleze, intrucat un membru al familiei prezinta simptome de COVID-19, a transmis marti postul de televiziune ITV, citat de Reuters. Gove, care…

- Starea premierului britanic Boris Johnson nu s-a modificat, au indicat marti doua surse apropiate sefului guvernului, internat luni in spital si transferat in cursul dupa-amiezii la terapie intensiva in urma agravarii simptomelor de COVID-19, transmite Reuters. Boris Johnson, care a continuat…

- Presedintele american Donald Trump se declara ”increzator” in faptul ca premierul britanic Boris Johnson, spitalizat de duminica cu covid-19, se va reface dupa infectia cu noul coronavirus, relateaza AFP, potrivit news.ro.Premierul britanic a fost spitalizat in vederea unor noi examene, o…

- Premierul britanic Boris Johnson se simte bine si a coordonat o ședința de guvern din autoizolare, dupa ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus, anunta ministrul britanic de Externe, Dominic Raab. Premierul Boris Johnson a fost "plin de energie" în cursul sedintei de guvern…