- Tragedie pe o șosea din vestul țarii. Un mort și 6 raniți dupa ce un microbuz a intrat intr-un TIR. In aceasta dimineața, pe varianta ocolitoare a municipiului Caransebeș s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane și ranirea altor 4.

- O mașina s-a izbit puternic de soclul unei pompe de benzina, intr-o stație de alimentare cu combustibil de pe DN 7, la ieșirea din Arad spre Lipova. „Un echipaj al Detașamentului de Pompieri Arad a intervenit in stația de alimentare carburanți la ieșirea din municipiul Arad pe Calea Radnei pentru a…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine, marți, in jurul amiezii, pentru acordare prim ajutor medical și asigurare masuri PSI, la un accident rutier produs in municipiul Alba Iulia, pe strada Fantanele. Sunt implicate doua autoturisme, dintre care unul s-a rasturnat. Din accident au rezultat…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis luni o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din județele Bihor, Arad, Hunedoara și Timis, valabila pana marți la ora 12:00. In intervalul luni ora 12:00 – marți ora 12:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Crisul Negru…

- Accident cu patru raniti, noaptea trecuta, in Resita, dupa ce drumurile s-au acoperit de polei. Un sofer a derapat, a intrat intr-un stalp si a ricosat apoi intr-o masina care venea din sens opus.

- O tanara in varsta de 25 de ani a ramas incarcerata dupa ce mașina pe care o conducea a parasit carosabilul și s-a izbit violent de un copac. „Astazi, in jurul orei 11:30 un echipaj descarcerare și un echipaj SMURD al Detașamentului de Pompieri Arad au intervenit in localitatea Nadlac in urma producerii…

- Soferul unui autocamion a fost ranit, in aceasta dimineața, cand a lovit cu masina parapetul de beton montat in apropiere de sensul giratoriu de la Santuhalm, pe soseaua Hunedoara – Deva (DJ 687). A fost al doilea accident de acest fel inregistrat in acea zona in acest an, conform adevarul.ro. „Politistii…

- Duminica a avut loc un accident rutier pe Autostrada A1, soldat exclusiv cu pagube materiale. In urma verificarilor a reieșit ca un barbat de 64 de ani, din județul Dolj, care se deplasa cu un autoturism in cuplu cu o semiremorca pe autostrada A1