Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier, in care a fost implicata si o masina de politie, s-a produs in stațiunea Mamaia. Politistii se aflau in urmarirea unui sofer care conducea un autoturism cu o viteza uriasa, peste dublul limitei legale.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat…

- In seara zilei de 30 octombrie, in jurul orei 23.00 a fost un accident in Constanta, in Mamaia, zona Aqua Magic Tenis Club Idu. Din primele informatii, se pare ca este vorba despre o masina de politie, care a fost lovita de un alt autoturism, marca Sandero. In urma impactului, autoturismul s a rasturnat…

- Accident ciudat in Ilfov: Un barbat de 72 de ani a lovit cu masina un autoturism parcat, s-a rasturnat si a mai lovit o masina. Barbatul a murit la spitalUn barbat de 72 de ani a provocat, miercuri, un accident rutier in Ciorogarla. Aflat la volanul unei masini, barbatul a lovit un autoturism parcat,…

- Un autoturism in care se aflau patru persoane, dintre care doi copii, s-a rasturnat, marti dimineata, pe drumul national DN 2 (E85), in localitatea Bunesti din judetul Suceava.Toate cele patru victime au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava."Intervin pompierii militari ai Detasamentului…

- Acum o ora, pe strada Ion Creanga din capitala s-a produs un accident rutier cu implicarea unui echipaj al Batalionului de patrulare și reacționare operativa al Direcției de Poliție a mun. Chișinau și a unui automobil de marca Toyota.

- O autospeciala a IPJ Galati a fost implicata, joi seara, intr-un accident rutier produs pe un drum judetean, fiind lovita de un autoturism atunci cand incerca sa porneasca in urmarirea unui alt sofer, care depasise limita de viteza. Doua persoane din autoturism au fost ranite.