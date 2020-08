Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat, marti, ca o persoana a fost ranita in urma unui accident rutier produs pe DN 1 Bucuresti - Ploiesti, pe raza orasului ilfovean Otopeni.Potrivit sursei citate, circulatia pe sensul catre Capitala este oprita. Citește…

- Tanarul de 28 de ani, care a provocat teribilul accident rutier de la intersectia strazii Ismail cu bulevardul Stefan cel Mare din Capitala, soldat cu decesul a doua persoane, isi va afla pedeapsa.

- Zeci de protestatari au iesit in strada sa manifesteze impotriva lui Mircea Negulescu, fostul procuror de la DNA Ploiesti arestat, miercuri, sub acuzatia de constituire de grup infractional organizat. Protestul a fost organizat pe Facebook, iar manifestantii au adus cu ei pancarte pe care au scris mesaje…

- Un accident rutier s-a produs, in aceasta dimineața, pe strada Alecu Russo din capitala. Un microbuz s-a ciocnit cu un automobil, dupa ce a ieșit pe contrasens. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de presa a Direcției de Poliție Chișinau, Natalia Stati. Poliția a fost sesizata…

- Un copil de 10 ani a murit dupa ce a fost lovit de un motociclist, pe Calea Vacarești, in Capitala, a anunțat Brigada Rutiera. Din cauza ranilor suferite, a fost declarat decesul pietonului, transmit polițiștii de la Rutiera. Potrivit Digi 24, din primele informații se pare ca a fost vorba de un mai…

- Accident grav in București, sambata in jurul pranzului, unde un șofer a fost grav ranit din cauza nepastrarii distanței. Trei mașini au fost avariate, iar traficul este restricționat, se arata in comunicatul transmis de Brigada Rutiera a Capitalei.Impactul violent a avut loc in jurul orei 12:10 in…

- Un șofer a fost ranit grav intr-un accident produs in urma cu scurt timp in Capitala. S-a intamplat la intrarea in București, in zona Șoseaua Colentina - Pod Europa. O persoana a fost ranita grav, iar circulația pe sensul de intrare in Capitala a fost restricționata.

- Un filmuleț șocant face inconjurul rețelelor sociale, dupa ce o tanara a produs un accident rutier in București. Atat starea ei, cat și a pasagerei sale, era vizibil afectata de consumul de substanțe halucinogene.