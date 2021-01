Accident cu final neașteptat pe DN18. Doua persoane transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale Accident cu final neașteptat pe DN18. Doua persoane transportate la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Sarasau au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident rutier produs pe D.N. 18 in localitatea Rona de Sus. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul ca un tanar de 21 de ani din Rona de Sus, a condus un autoturism care avea R.C.A. expirat, din direcția Sighetu Marmației inspre Vișeu de Sus, iar la un moment dat a accidentat un pieton de 17 ani care traversa D.N.18. In urma accidentului rutier a rezultat… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din primele date de la fața locului, se pare ca autoturismul condus de un șofer de 31 de ani din Prahova pe DJ 102 H, din direcția Glodeanu Siliștea catre Satu Nou, ajuns in intersecția cu DJ203I, a intrat in coliziune cu un microbuz care circula pe direcția Urziceni catre Pogoanele și la volanul caruia…

- Accidentul a avut loc pe data de 8 decembrie, in jurul orei 09:15, in preajma localitații Olișcani, raionul Șoldanești. Poliția a fost alertata precum ca, doua vehicule s-au lovit violent și posibil sunt persoane ranite.

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dimineața, pe raza localitații Muntenii de Sus. Din primele informații se pare ca un autoturism marca Ford Focus, in care se aflau trei persoane, s-a izbit frontal de un autocamion, iar in urma impactului a rezultat ranirea grava a soferului, un barbat in…

- Luni, 23 noiembrie, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Sarasau, au fost sesizati despre faptul ca pe DN 18 Dealul Hera, o masina s-a rasturnat pe plafon. Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca o femeie in varsta de 45 de ani din Viseu de Jos, care conducea autoturismul dinspre Sighetu Marmatiei…

- Luni, 23 noiembrie, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Sarasau au fost sesizati despre faptul ca pe DN 18 Dealul Hera, o masina s-a rasturnat pe plafon. Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca o femeie in varsta de 45 de ani din Viseu de Jos, care conducea autoturismul dinspre Sighetu Marmatiei…

- O adolescenta de 13 ani a fost transportata la spital pentru inhgrijiri medicale, dupa ce a fost lovita de un automobil chiar pe trecerea de pietoni, la Balți. Accidentul a avut loc astazi dimineața, 13 noiembrie, la ora 08:40. Informația a fost confirmata de ofițera IP Balți, Eugenia Molceanov.

- Dintre cele 7 persoane implicate in accidentul de pe raza comunei Pojorata, doar doua au necesitat ingrijiri medicale, imagini puteti vedea in sectiunea Galerie foto.Un accident rutier s a produs pe un drum comunal de pe raza comunei Pojorata, in care au fost implicate doua autoturisme si un autocamion.Dintre…

- Marți, 27 octombrie, politistii din Sighetu Marmației au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier. Politistii au constatat faptul ca un barbat de 58 de ani din Rona de Sus, in timp ce conducea un autoturism, a surprins si accidentat o femeie de 52 de ani, care se deplasa regulamentar…