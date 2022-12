Accident cu două victime la Bălţaţi Un accident rutier grav s-a produs miercuri seara in localitatea Baltati, pe DN28. Un microbuz, in care se afla doar soferul, a intrat in coliziune cu un autoturism. In urma impactului, au rezultat doua victime, soferul din microbuz fiind incarcerat, dar constient. Dupa ce a fost scos din masina acesta a refuzat transportul la spital. Doi barbati, de 24, respectiv 28 de ani, au fost dusi la spital. La locul interventiei s-au deplasat echipaje medicale si de la pompieri. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

