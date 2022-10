Stiri pe aceeasi tema

- Un om a murit si trei au fost raniti, vineri, in urma unui accident rutier produs pe DN 79, la iesire din municipiul Arad. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme si un autocamion. La fata locului au intervenit o autospeciala…

- Incidentul a avut loc intr-o zona cu blocuri si case din cartierul Aurel Vlaicu din municipiul Arad, dar nu au fost raportate alte pagube, in afara de distrugerea gheretei, care avea o suprafata de 25 de metri patrati, Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, incendiul a pornit dupa…

- CUMPLIT… Accident rutier in localitatea Viișoara, petrecut in urma cu cateva zeci de minute. La 112 s-a anunțat ca o mașina este rasturnata, iar doua persoane sunt inconștiente și incarcerate. Au fost trimise o ambulanța SAJ C2 cu medic și un echipaj de prim ajutor (EPA) de la ISU. De asemeni, Detasamentul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina la un accident ce a avut loc in localitatea Corbu, langa moara. Potrivit primelor informatii, doua masini s-au ciocnit, iar in urma impactului violent, una s-a rasturnat. La fata locului sunt 3 victime,…

- Un incendiu provocat de un trasnet a izbucnit la o policlinica privata din Arad, proaspat renovata, care ar fi trebuit sa se deschida pentru pacienți zilele urmatoare. Din fericire nu au existat victime, cei care se aflau in interior reusind sa se autoevacueze din cladire, conform observatornews.ro.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Bistrita Nasaud au fost solicitati astazi sa intervina la o aeronava usoara cazuta in lacul Colibita. Din cadrul ISU Bistrita Nasaud, la locul indicat, au fost alocate 1 autospeciala de stingere si 2 ambulante SMURD. Potrivit…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brașov a fost solicitat sa intervina la un accident rutier produs in municipiul reședința, la intersecția Iuliu Maniu cu Al I. Cuza. Din primele informații, este vorba de 2 victime. La fața locului se deplaseaza o autospeciala de lucru cu apa și spuma pentru…

- Accident teribil in vestul țarii. 10 persoane au ajuns la spital Accidentul s-a produs la iesirea din municipiul Arad, in zona Galleria Mall, fata in fata cu Indagrara. La fata locului a intervenit Detasamentul de Pompieri Arad, cu autospeciala transport personal si victime multiple, o autospeciala…