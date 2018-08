Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit, sambata dimineata, dupa ce au fost acrosate de o masina pe DN17, in apropierea asa numitei zone a ‘Zidului Mortii’ de la intrarea in municipiul Suceava, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Victimele, un barbat de 32 de ani si un altul de 63 de ani, au…

- Ieri, 22 iulie 2018, ora 21.50, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata despre faptul ca pe DJ 705 Geoagiu a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime. Politistii rutieri au constatat ca, o femeie in varsta de 48 de ani, din Cugir, a condus un autoturism pe DJ 705 din direcția Oraștie spre…

- Un accident foarte grav, in care au fost implicate patru masini, a avut loc marti dimineata, pe DN28 (E85), in judetul Iasi. Salvatorii au intervenit de urgenta, dupa ce au fost alertati de martorii aflati in trafic. Din pacate, insa, trei oameni au pierit, din cate anunta Centrul Infotrafic. Victimele…

- O femeie de 35 de ani și un minor de 12 ani, ambii cetațeni italieni, au fost raniți intr-un accident rutier produs pe DN2H, la Putna. Victimele se aflau intr-o mașina condusa de un barbat de 34 de ani, din București. Acesta nu a pastrat o distanța suficienta in mers și a intrat cu mașina […]

- Familiile indurerate ale victimelor din Jibou nu le-au uitat pe frumoasele fete care și-au pierdut viața in cumplitul accident de tren. Atunci cand viața trebuia sa le surada, destinul crunt a facut ca intoarcerea acasa de la absolvirea facultații sa le fie ultimul drum.

- Doi copii si trei adulti au fost raniti intr-un accident produs joi dupa-amiaza pe DN64, la Ramnicu Valcea, traficul rutier in zona fiind blocat pe sensul Dragasani - Ramnicu Valcea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Balteanu.

- Un barbat de 38 ani, din Dragașani, și-a pierdut viața pe un drum din Olt. Din primele verificari, polițiștii rutieri au stabilit faptul ca un conducator auto, de 48 de ani, din județul Valcea, in timp ce conducea un autoturism pe ...

- 7 romani au murit intr-un teribil accident, pe o sosea din Ungaria. Victimele se aflau intr-un microbuz inmatriculat in Mures, care s-a izbit frontal de un camion incarcat cu nisip. Tragedia s-a produs Cegledbercelnel, in centrul tarii. Soferul camionului a fost ranit. La locul tragediei au fost surprinse imagini…