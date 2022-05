Accident cu două victime, în această după-amiază, în municipiul Brașov IPJ Brașov anunța ca in jurul orei 17.20, pe strada Harmanului din municipiul Brașov, a avut loc un accident rutier, coliziune intre doua autovehicule. In urma coliziunii au rezultat doua victime, care au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. La testarea conducatorilor auto din punct de vedere al prezenței alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0. Polițiștii efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate cauzele și imprejurarile producerii accidentului rutier. Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

