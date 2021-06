Un accident grav a avut loc, miercuri dimineața, pe autostrada București-Pitești. Un om a murit, dupa ce 2 TIR-uri s-au lovit, in zona localitații Bolintin Vale. Traficul este restricționat pentru efectuarea cercetarilor. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, circulația este restricționata (banda unu) pe autostrada A1 București – Pitești, pe sensul catre Capitala, la kilometrul […] The post Accident cu doua TIR-uri pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti. O persoana a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .