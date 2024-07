Accident cu două Tir-uri la Morărești Sesizare accident rutier produs in comuna Morarești in care, din primele informații, ar fi implicate patru vehicule. Intervin cinci echipaje de pompieri cu doua autospeciale cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare și doua echipaje SMURD de prim ajutor calificat. Citește și Peisaj de iarna la Dambovicioara In eveniment sunt implicate doua autotrenuri și […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

