- „Politistii au fost sesizati in jurul orei 17.15 pentru a interveni la un eveniment rutier produs pe DJ 107M, km 25+500 m, in comuna Baisoara. Din primele informatii coliziunea laterala s-a produs intre doua autovehicule, respectiv un autoturism, condus de un barbat de 22 de ani, din comuna Viisoara,…

- Un grav accident de circulație s-a produs luni, 14 februarie, in jurul orei 14.00, pe Autostrada Transilvania, intre Turda și Gilau, la kilometrul 36.Din primele informații rezulta ca șoferul unei basculante a pierdut controlul asupra volanului, a ieșit de pe drum și s-a rasturnat.Vom reveni cu amanunte...

- Un accident de circulație in care au fost implicate trei autovehicule și un barbat a fost ranit s-a produs marți, la ieșirea din localitatea Baciu, județul Cluj. Evenimentul s-a produs in jurul orei 12.20, pe DN1F E81, la ieșire din Baciu. Din primele informații, conducatorul unei autoutilitare, un…

- La data de 01 ianuarie 2022, in jurul orei 03,00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pe strada Gheorghe Șincai din municipiu, unde a fost semnalat faptul ca s-a produs un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, a rezultat ca o minora de 14 ani, din comuna Cut,…

- Sambata, in jurul orei 15.22, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un eveniment rutier produs pe DN1C, in localitatea Cațcau, impactul fiind produs intre 2 autovehicule. Din primele informații, conducatorul unui autoturism, un barbat de 55 de ani, din Dej, care se deplasa din direcția Baia…

- Doi minori au fost raniti si transportati la spital, dupa ce caruta in care se aflau a fost implicata, miercuri, intr-un accident rutier cu trei masini. "Politistii au fost sesizati in jurul orei 06,16 pentru a interveni la un eveniment rutier produs pe DN1 E60, in care au fost implicate trei…

- Un accident rutier a avut loc, in jurul orei 6 dimineața, intre Gilau și Florești. In urma impactului, 2 minori, care se aflau pe un atelaj hipo, au ajuns la spital.„Polițiștii au fost sesizați in jurul orei 06.16 pentru a interveni la un eveniment rutier produs pe DN1 E60, in care au fost implicate…