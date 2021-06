Stiri pe aceeasi tema

- Conform reprezentantilor IPJ Cluj, ieri, 27 iunie 2021, in jurul orei 19.42, pe strada Piața 14 Iulie din Municipiul Cluj-Napoca, a avut loc un eveniment rutier soldfat cu ranirea unui conducator auto. Șoferul unui autoturism, in varsta de 22 de ani, din orașul Baia de Arieș, județul Alba, care se deplasa…

- Un tanar din Alba a fost ranit intr-un accident rutier petrecut duminica seara la Cluj-Napoca. Mașina pe care o conducea s-a rasturnat dupa ce a fost lovita de un autoturism. Potrivit IPJ Cluj, accidentul s-a petrecut duminica, 27 iunie, in jurul orei 19.42, pe strada Piața 14 Iulie din municipiul Cluj-Napoca.…

- Un accident rutier s-a produs vineri dupa-amiaza pe șoseaua Gherla-Cluj, in zona localitații Iclod. Din primele informații, un conducator auto de 64 de ani, din municipiului Bistrița, care se deplasa din direcția Cluj-Napoca spre Gherla, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, lovind…

- „La data de 5 iunie, în jurul orei 12.00, pe strada Aleea Stadionului din municipiul Cluj-Napoca a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate doua autoturisme. În fapt, un conducator auto în vârsta de 24 de ani, din…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident rutier produs miercuri dupa-amiaza in jurul orei 16, in Gherla. O șoferița aflata la volanul unui autoturism marca Opel, care circula pe strada Fermei, dinspre strada Mintiului, la intersecția cu strada Romana nu ar fi acordat prioritate de trecere unui…

- Un teribil accident de circulație a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Poiana Stampei. Un autoturism Maserati a ieșit de pe carosabil, din cauza vitezei excesive și s-a rasturnat. Trei tineri au murit pe loc, arata propolitica.ro. Unul dintre tinerii decedați este Bogdan Bodea,…

- Un accident rutier soldat cu decesul unui tanar in varsta de 36 de ani s-a produs vineri, in jurul orei 21, pe drumul judetean 101P, intre Poiana Campina si Bobolia. Barbatul, care se afla pe partea carosabila, a fost lovit de un autoturism condus de un sofer un varsta de 34 de ani. Acesta…

- Un accident rutier in care a fost implicata o polițista și un pieton s-a produs miercuri in jurul orei 10.30 in Cluj-Napoca, in apropiere de Opera Maghiara. Conducatorul unui autoturism, un barbat de 44 de ani, din municipiul Dej, a intrat in coliziune fața-spate, cu un autoturism condus de o tanara…