Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul rutier a avut loc sambata in localitatea Toplet din judetul Caras- Severin, la limita cu judetul Mehedinti, pe DN6. Copiii si doi adulti au fost transportati la spital. A intervenit elicopterul SMURD de la Caransebes.

- O coliziune intre doua autoturisme, produsa luni dimineata, 21 martie, la Cotu Vames, s-a soldat cu decesul unei persoane si ranirea a alte doua. Persoana care a decedat avea varsta de 64 de ani, iar cele ranite 32, respectiv 53 de ani. In cele doua autoturisme implicate in accident erau sapte persoane.…

- La data de 1 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campina au efectuat o percheziție domiciliara, la o persoana banuita de savarșirea infracțiunii de inșelaciune in forma continuata. 2 mandate de aducere au fost puse in executare. In fapt, in perioada anilor 2018-2021, persoana…

- FOTO| ACCIDENT MORTAL la Caransebeș: O persoana a DECEDAT și alte CINCI sunt ranite, dupa coliziunea VIOLENTA intre un microbuz și un TIR FOTO| ACCIDENT MORTAL la Caransebeș: O persoana a DECEDAT și alte CINCI sunt ranite, dupa coliziunea VIOLENTA intre un microbuz și un TIR Un accident rutier extrem…

- Trei persoane au ajuns la spital in urma unui accident care a avut loc joi dupa-amiaza pe drumul judetean dintre localitatile Resita si Lupac, in eveniment fiind implicate doua autoturisme, a informat ISU Caras-Severin. Unul dintre autoturisme s-a rasturnat in afara drumului, iar doua persoane…

- Angajatorii care si-au indeplinit obligatia de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 18 luni, primesc lunar,…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile:0,40(ieri 0,39); -persoane internate la ATI: 14 (ieri 15);-persoane internate in spital:125 (ieri 127) -persoane…

- Accidentul a avut loc pe DN 2G Bacau-Moinești, in localitatea Ardeoani, județul Bacau. Șoferul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și mașina a lovit violent un cap de pod.In urma coliziunii, șoferul și un pasager au decedat, a treia persoana este evaluata medical la fața locului, iar cel…