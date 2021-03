Accident cu doi răniţi, la Marginea Un accident rutier in urma caruia un sofer a ramas incarcerat in masina a avut loc marti seara, in comuna Marginea. In accident au fost implicate doua masini, unul dintre soferi fiind extras din masina de echipajul de descarcerare.La fata locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

