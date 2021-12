Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in jurul orei 15.22, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un eveniment rutier produs pe DN1C, in localitatea Cațcau, impactul fiind produs intre 2 autovehicule. Din primele informații, conducatorul unui autoturism, un barbat de 55 de ani, din Dej, care se deplasa din direcția Baia…

- In timp ce conducea autoutilitara pe DN 2H, in localitatea Badeuți, un barbat de 45 de ani din județul Vaslui a patruns pe contrasens intrand in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 37 de ani din comuna Iaslovaț. Din accident a rezultat ranirea conducatorului auto de 37 de ani…

- Doua persoane au ajuns la spital in urma unui accident cu trei mașini, pe DJ 222C, in județul Tulcea. Impactul a fost atat de violent, incat bucați din autoturism au ramas impraștiate pe carosabil.Un barbat de 23 de ani, in timp ce conducea un autoturism din direcția localitații Tulcea catre localitatea…

- In timp ce conducea autoturismul pe DN-CRD Radauți, la intersecția cu strada Recoltei, un barbat de 43 de ani din localitatea Volovaț a patruns pe sensul opus de mers, in momentul efectuarii unei manevre de viraj la stanga, moment in care a intrat in coliziune cu autoturismul angajat in depașirea sa,…

- La 22.10.2021, in jurul orelor 07.30 , un barbat de 30 ani din Campulung Moldovenesc, a condus autoturismul pe DN17, in afara localitații Bucșoaia, avand directia de deplasare Frasin catre Gura Humorului si din cauza ca nu a pastrat o distanta suficienta in mers fata de autoturismul condus de un barbat…

- Poliția a fost sesizata la data de 9 octombrie, in jurul orei 01.15, cu privire la faptul ca pe DN1 E60, km 498+900m, a avut loc un eveniment rutier, fiind implicata o limuzina și un autoturism. Din primele informații furnizate de catre anchetatori, impactul a fost produs intre o limuzina, condusa de…

- Un barbat de 41 ani, din com. Mihalașeni, jud. Botoșani, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN 17, in afara localitatii Pojorata, avand directia de deplasare com. Iacobeni spre mun. Campulung Moldovenesc, a intrat in coliziune cu ansamblul de vehicule condus de un barbat 44 ani, din com. Udești.…

- In timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Cornu Luncii, in zona unui imobil, un localnic de 80 de ani a patruns pe sensul opus de mers, unde a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus regulamentar de o localnica de 46 de ani. Din accident a rezultat ranirea unei femei de 79 de ani,…