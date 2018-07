Stiri pe aceeasi tema

- Urmarire ca-n filme in nordul Capitalei. In urma cu mai puțin de o ora un barbat aflat la volanul unei mașini a avariat mai multe autoturisme in zona unui mall in incercarea de a scapa de polițiștii care il urmareau.

- Un microbuz de marfa, in care se aflau doua persoane s-a rasturnat, luni dupa-amiaza, pe DN 1, intre Predeal si Timisul de Sus. Șoferul, un tanar de 25 de ani, din județul Mureș a pierdut controlul asupra direcției de mers intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga a derapat și a parasit partea…

- Un barbat de 30 de ani a decedat, dupa ce s-a dat de mai multe ori peste cap cu BMW-ul, pe DN 6. Accidentul a avut loc, vineri dimineața, pe drumul care leaga Lugojul de Caransebeș, intr-o zona in care s-au efectuat lucrari la partea carosabila. Se pare ca șoferul circula cu viteza…

- Accidentul s-a produs noaptea trecuta, pe Bulevardul Carol I din municipiul Campina, in zona Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" (de la Brazi). Un tanar aflat la volanul unui autoturism BMW se deplasa dinspre centrul localitații. In apropierea intersecției cu Strada Frații Golești a pierdut controlul…

- UPDATE: "Accidentul s-a produs pe fondul carosabilului umed. 5 victime, 2 adulti si 3 minori, toti transportati la spital. Conducatorul auto avea o alcoolemie peste 0.45 si fara permis auto", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ. Dumunica seara, o masina a cazut de pe podul IRA. Martorii…

- Soferul unei autoutilitare a murit, sambata dimineata, dupa ce a pierdut controlul volanului si a lovit glisiera mediana pe autostrada A1 Sibiu-Deva, sensul de mers catre Deva. Traficul este oprit pe sensul de mers Sibiu catre Deva si este deviat pe DN1, transmite mediafax.ro.

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineața pe DN 681, intre Lugoj și Deva. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens și a intrat intr-un microbuz ce transporta oameni și care circula regulamentar. In urma impactului extrem de violent trei persoane din microbuz și doua…

- Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului pe o strada din Pitesti, iar autovehicului s-a izbit violent de un stalp de electricitate, pe care a ramas suspendat. Martorii sustin ca barbatul aflat la volan a scapat cu viata. Un accident spectaculos a avut loc marti seara, pe o strada…