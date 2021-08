Accident cu doi morţi pe DN 2. Un copil de 10 ani este rănit Doua persoane au murit, iar un copil de 10 ani a fost grav ranit, in urma unui accident produs, marti dupa-amiaza, pe DN 2, la Cosereni, in judetul Ialomita. Pompierii de la ISU Ialomita, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, echipajul de descarcerare si doua echipaje de la SAJ Ialomita au intervenit marti la un accident produs pe DN2, in afara localitatii Cosereni. Din primele informatii, un autoturism s-a ciocnit cu un TIR, impactul fiind extrem de puternic. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Oferta de nerefuzat la President Hotel &… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi adulți au murit, iar un copil de 10 ani a fost grav ranit, in urma unui accident produs, marti dupa-amiaza, pe DN 2, la Cosereni, in judetul Ialomita. Masina in care se aflau cei trei a lovit frontal un TIR. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Ialomita au precizat ca accidentul…

- Hranitoare, satioasa si foarte gustoasa, supa sau ciorba de pui nu ar trebui sa ne lipseasca de pe masa. Prepararea ei nu este treaba complicata, iar rezultatul final nu poate fi altfel decat delicios daca pui in aplicare cateva trucuri. Greseala majora pe care o faci cand fierbi carnea de pui. Foarte…

- Caz terifiant in Brasov. In momentul in care barbatul voia sa mute masina, copilul s-ar fi rostogolit si a ajuns sub rotile masinii. Baietelul a fost calcat pe cap. Ingroziti, parintii au sunat imediat la 112. Din cauza ranilor grave, medicii nu i-au dat prea multe sanse de supravietuire, conform Mytex.…

- Un nou studiu publicat de Asociația pentru Protecția Consumatorului – InfoCons arata o serie de E-uri periculoase pe care romanii trebuie sa le evite astfel incat sa-și protejeze sanatatea. Romanii apeleaza deseori la consumul de semipreparate, pe fondul agitației și a lipsei organizarii in ceea ce…

- Doi tineri au murit, iar un al treilea este la spital in stare grava dupa ce mașina in care se aflau a izbit trei copaci de pe marginea drumului și s-a facut bucați. Pe șosea nu a mai ramas decat caroseria: motorul și celelalte parți ale autoturismului au ajuns la mare distanța, chiar și prin curțile…

- Imagini accident cumplit. O persoana este incarcerata in urma unui accident feroviar produs in Maramures.video+foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 O persoana este incarcerata in urma unui accident…

- Imagini accident violent .Un microbuz plin cu pasageri a intrat in plin intr-un utilaj. Sunt cel putin 2 morți și 4 raniți grav.video ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Doi romani, printre care un tanar…