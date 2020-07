Stiri pe aceeasi tema

In cursul acestei dimineți, la intarea in Cluj dinspre Turda, a fost descoperit un autoturism accidentat destul de serios. Șoferul l-a parasit, lasandu-l acolo!

Trei persoane au fost ranite in urma unui accident in Cluj-Napoca. Mașina in care se aflau s-a izbit violent de un stalp.

Pompierii dejeni au intervenit in aceasta dimineața pentru a descarcera doua persoane ramase blocate intr-un autoturism și pentru a le acorda asistența medicala de urgența.

Doi barbați, in varsta de 56 și 20 de ani, și-au pierdut viața și un altul de 36 de ani a fost ranit in urma unui accident rutier care a avut loc in aceasta seara intre localitațile Spermezeu și Sita.

O mașina s-a rasturnat in afara drumului pe Calea Turzii din municipiul Cluj-Napoca.

Un șofer, in varsta de 72 de ani, a ajuns cu mașina intr-un șanț de pe marginea drumului. Barbatul prezenta o alcoolemie de 0.80 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Royal Canadian Mounted Police (RCMP) a avertizat locuitorii din comunitatea rurala din Portapique sa „stea in casa și sa blocheze ușile" dupa ce Gabriel Wortman, in varsta de 51 de ani, a deschis focul la intamplare. Autorul atacului, Wortman, care este considerat armat și periculos, ar fi impușcat…

În automobilul mic s-au aflat trei persoane, dar doar una, femeia de 65 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit Alba24, în accident au fost implicate doua automobile. Victima ranita în urma impactului dintre cele doua mașini, la momentul apariției echipei…