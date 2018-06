Accident cu doi morti, in Olt. Inca un live pe Facebook incheiat tragic (VIDEO SOCANT)

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul din Slatioara, judetul Olt, in care doua persoane au murit, a fost transmis pe facebook de un pasager luat la ocazie de soferul baut. Barbatul, care si-a pierdut sotia in urma evenimentului rutier, a spus, sambata, ca a decis sa filmeze sperand ca politistii il vor opri pe sofer.

- Catalin Sindila, pasagerul din stanga soferului care, vineri-seara, a provocat un accident mortal pe DJ 677, in judetul Olt, in localitatea Slatioara, a postat astazi, pe contul sau de Facebook, fotografia soferului vinovat, prietenul sau, cu mesajul scurt: „El m-a nenorocit!". In accident au decedat…

- Barbatul de 36 ani care a provocat accidentul mortal produs vineri-seara in localitatea Slatioara, județul Olt, a fost reținut. Accidentul a fost transmis live pe Facebook, chiar in timpul impactului cu un alt autoturism. Șoferul, care conducea sub influența alcoolului, ...

- Barbatul care a circulat baut si a provocat accidentul rutier de vineri seara, din localitatea Slatioara, judetul Olt, in urma caruia doua persoane au murit, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, el urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.

- Noua persoane – sapte barbati si doua femei – care circulau intr-un microbuz inmatriculat in Mures si-au pierdut viata intr-un accident rutier petrecut marti dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, in Ungaria, in zona Cegledbercel. Toți sunt romani din comuna Mica, județul Mureș. Accidentul din Ungaria, cu…