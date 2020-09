Accident cu culpă comună în județul Cluj, două victime Doua persoane au fost ranite, miercuri seara, in urma unui accident rutier care s-a produs langa localitatea Bonț, comuna clujeana Fizeșu Gherlii. Polițiștii care au efectuat cercetarea la fața locului au stabilit ca ambii șoferi implicați in coliziune sunt vinovați. Un conducator al unei autoutilitare, in varsta de 69 de ani, din localitatea Bonț, care se deplasa pe DJ 109D, in afara localitații, in direcția Bonț spre Sacalaia, nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de mers, peste marcajul longitudinal continuu, intrand in coliziune cu un autoturism care se angajase in efectuarea unei manevre… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

