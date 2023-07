Accident cu cinci victime pe DN2B. Doi morți și trei răniți în Cilibia Un accident ce s-a sondat cu cinci victime a avut loc vineri pe DN2B, in localitatea Cilibia. Doua persoane au murit și alte trei au fost transportate la spital. Accidentul s-a produs dupa ce o femeie de 65 de ani ce conducea o mașina care vedea dinspre Braila spre Buzau, ar fi intrat pe contrasens și s-ar de o alta mașina ce venea din sens opus. In mașina izbita se afla o familie din Braila, patru persoane cu varste cuprinse intre 18 și 46 de ani, relateaza IPJ Buzau, conform digi24.ro. In urma accidentului, șoferii care conduceau cele doua mașini au murit, iar persoanele din mașina lovita au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane si-au pierdut viata si alte trei au fost ranite dupa ce o șoferița a intrat pe contrasens, ciocnindu-se cu alta mașina. Accidentul a avut loc vineri dupa-amiaza pe DN 2B, in localitatea Cilibia, scrie Agerpres. O șoferița care se deplasa dinspre Braila spre Buzau ar fi intrat pe contrasens.…

- UPDATE: Potrivit datelor furnizate de IPJ Buzau, in timp ce se deplasa pe DN 2B, dinspre Braila catre Buzau, o șoferița in varsta de 65 de ani, din Nehoiu, a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus din sens opus, la volanului caruia se afla un conducator auto de 46 din, Braila. Accidentul s-a…

- “La fața locului 6 persoane sunt evaluate de catre echipajele medicale. Dintre cele 6 persoane evaluate, 4 au fost transportate la spital, iar 2 au refuzat transportul. Concomitent au fost asigurate și masurile de prevenire și stingere a incendiilor”, se arata intr-un comunicat al reprezentanților ISU…

- 12 persoane ranite in accidentul care s-a produs, duminica seara, pe DN 2 (E85), in localitatea Draguseni din judetul Suceava, au fost transportate la spital, traficul in zona fiind reluat, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. ‘(…) circulatia rutiera a fost reluata…

- Un accident rutier a avut loc in Stramba. O mașina a parasit partea carosabila, ajungand in stalp. Un adolescent și doua femei au fost transportate la spital. Un apel la 112 anunța un accident rutier pe raza localitații Stramba, in jurul orei 11.00. Au fost alocate la caz, pe langa echipajul de poliție,…

- Pompieri militari din Teleorman au intervenit, miercuri dimineata, la un accident produs intre o locomotiva și un autoturism, la trecerea de nivel de cale ferata din satul Valea Cireșului, comuna Botoroaga, informeaza News.ro.In urma impactului, patru dintre cei cinci pasageri ai autoturismului au ramas…

- Un barbat a murit, sambata dupa-amiaza, iar alti doi au fost raniti in timp ce incercau sa monteze o presa folosita pentru indoit si taiat tabla. Cei doi raniti au fost dusi la spital. Politistii anunta ca au deschis o ancheta, pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs evenimentul. Incidentul…

- Copil lovit mortal de o mașina in timp ce traversa printr-un loc nepermis. Un copil in varsta de 6 ani a murit dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada prin loc nepermis. Incidentul s-a petrecut in localitatea Balaceanu, informeaza Inspectoratul de Politie (IPJ) Buzau. La fata locului…