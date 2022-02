Un microbuz de pasageri si o autoutilitara au fost implicate joi intr-un accident pe DN1, la iesirea din municipiul Aiud spre orasul Teius, in urma caruia 5 persoane necesita ingrijiri medicale. “Detasamentul de pompieri Aiud intervine pentru acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs pe DN1, la iesirea din municipiul Aiud spre Teius. Din informatiile preliminare ar fi vorba despre un accident rutier produs intre un microbuz si o autoutilitara”, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba. In microbuz se aflau 15 persoane, iar in autoutilitara o persoana. “Din…