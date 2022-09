Accident cu CINCI mașini în apropiere de Jucu de Mijloc Un accident de circulație a avut loc astazi, pe DN1C, in apropierea localitații Jucu de Mijloc. La fața locului au intervenit doua autospeciale cu modul de descarcerare din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, doua ambulanțe, dar și polițiștii. Salvatorii au gasit cinci autoturisme avariate și ocupanții ieșiți din acestea. ”Doi barbați și o femeie au fost […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

