Stiri pe aceeasi tema

- Un accident ce s-a sondat cu cinci victime a avut loc vineri pe DN2B, in localitatea Cilibia. Doua persoane au murit și alte trei au fost transportate la spital. Accidentul s-a produs dupa ce o femeie de 65 de ani ce conducea o mașina care vedea dinspre Braila spre Buzau, ar fi intrat pe contrasens…

- O cladire s-a prabușit in cel mai mare oraș din Camerun, Douala, provocand moartea a cel puțin 16 persoane și ranirea altor cinci, potrivit BBC.Nu se știe cate persoane se aflau in interiorul cladirii de patru etaje atunci cand aceasta a cazut peste un alt bloc rezidențial, la primele ore ale dimineții…

- Bilantul victimelor in urma atacului rusesc de marți din orasul Kramatorsk din estul Ucrainei este in crestere, au anunțat autoritatile locale. Cel putin patru persoane au murit, intre care o fata de 17 ani, iar 47 au fost ranite. Printre raniți se afla și trei personalitați columbiene, printre care…

- O minora in varsta de 16 ani si un tanar de 18 ani au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a intrat pe contrasens intr-o autoutilitara, pe DN 15B, la Pipirig, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit…

- Un copil si un barbat si-au pierdut viata si alti 10 copii au fost raniti, unii dintre ei grav, intr-un accident in care a fost implicat un excavator, in nordul Germaniei, sambata seara, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- Doua persoane au murit, in timpul nopții de joi spre vineri, in urma unui accident care a avut loc pe breteaua care face legatura intre A1 și DN 7, in Sibiu. Șoferul unei autoutilitare a intrat pe contrasens intr-un TIR.

- Un accident foarte grav s-a produs sambata dimineața, 10 iunie, la intersecția dintre Cisnadioara și drumul Sibiu – Rașinari. Traficul este blocat complet in urma... The post ”Efectiv s-au zdrobit!” – trei morți și doi raniți in urma unui accident violent care s-a produs pe drumul dintre Sibiu și Rașinari…

- Cel putin 50 de persoane si-au pierdut viata si 500 au fost ranite, vineri, intr-o catastrofa feroviara produsa in statul Odisha, in estul Indiei, a anuntat vineri un oficial local, relateaza AFP.