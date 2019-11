Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, in varsta de 24 de ani, din Fetesti, este cercetat penal de politisti dupa ce a provocat un accident, intrand pe contrasens si a fugit de la locul faptei. Masina nu a mai putut fi controlata si s-a izbit de un gard, in urma impactului doua persoane fiind ranite. Politistii au stabilit ca barbatul…

- Miercuri seara, la ora 21:38, politistii din Recea au fost sesizati de catre S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca pe strada Ulita Mare din localitate s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar conducatorul auto refuza sa coboare din autoturism. La fata locului politistii au constatat…

- Potrivit politistilor, aseara, in jurul orei 22, doi prieteni au plecat cu masina, o Dacia Lodgy, ca sa faca rost de bani. Cand au ajuns la destinatie, soferul a coborat pentru cateva minute pentru a se intalni cu patronul sau pentru bani. Intre timp, prietenul sau (20 de ani) s-a mutat la volan si…

- Un tanar de 21 de ani din comuna Marșani, judetul Dolj, fara permis de conducere, a provocat un accident pe un drum forestier, joi, dupa care a fugit. El a fost identificat ulterior de polițiști, transmite MEDIAFAX.Citește și: Justiție oarba! Doi torționari au fost achitați de instanța…

- Indivizul a comis faptele la finele saptamanii trecute. „In timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Miroslava, ar fi avariat un alt autoturism. Ulterior, barbatul a prezentat politistilor un permis de conducere emis de autoritatile din Italia. In urma verificarilor efectuate au rezultat suspiciuni…

- O tanara de 24 de ani, din Buzau, s-a ales cu dosar penal in urma unui accident pe care l-a produs duminica in jurul orei 6.00, la iesire din municipiul Buzau. Desi nu avea permis de conducere, femeia a plecat cu masina tatalui sau la plimbare, iar in periplul prin oras a trecut si prin cateva localuri…

- Accident grav, in aceasta dimineața, pe DN 69, care leaga Aradul de Timișoara. Un șofer de 24 ani, din județul Ialomița, nu a pastrat distanța de siguranța fața de un autobuz aflat in fața sa și condus de un barbat de 50 de ani, din Vinga. Mașina a intrat in coliziune cu autobuzul, iar șoferul […] Articolul…

- Aseara (vineri seara-n.r.), la ora 21.50, am fost sesizați prin 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe raza comunei Campuri. In urma verificarilor efectuate a rezultat ca un barbat, in varsta de 35 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei, a intrat in coliziune…