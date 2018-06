Accident cu 6 autovehicule pe DN 15 Un carambol care a avut loc in cursul dupa-amiezii de joi a facut necesara prezenta medicilor de la ambulanta. Accidentul a avut loc pe DN 15, in Mures, mai exact pe raza localitatii Sangeorgiu de Mures. Din cate anunta Centrul infotrafic, o persoana a fost ranita si a primit ingrijiri de la cadrele medicale. La […] Accident cu 6 autovehicule pe DN 15 is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

