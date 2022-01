Accident cu 4 victime, pe DN14, în județul Sibiu! Se circulă pe un singur sens Forțe alocate:- 2 echipaje SMURD- 1 echipaj descarcerare - 1 echipaj SAJLa fața locului se acorda ingrijiri medicale pentru 4 persoane implicate, conștiente. Intervenția se afla in dinamica.Accident rutier pe DN14, km 48+400m, pe raza localitații Tarnava. In accident sunt implicate 2 autoturisme care circulau din sensuri opuse, intre ele avand loc o coliziune. Un conducator auto (56 de ani, Brașov) in timp ce se deplasa cu autoturismul pe DN14, avand direcția de deplasare Medias - Sibiu, intra in coliziune cu o mașina condusa din sens opus de un barbat de 37 de ani din Cisnadie.Din accident rezulta… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in aceasta seara in localitatea Cristian din județul Sibiu intre un TIR și un autoturism. Una dintre cei trei persoane implicate in eveniment a avut nevoie de resuscitare. Șoferul TIR-ului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul testarii a fost de 0,12 mg/l alcool pur in aerul…

- Traficul rutier se desfasoara alternativ joi, pe DN7, la Boita, unde a avut loc o coliziune intre doua TIR-uri si doua microbuze de marfa, fara sa fie nimeni ranit, a anuntat Politia. "DN 7, trafic alternativ in acest moment, dirijat de politistii rutieri, (...) din cauza unui eveniment rutier…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Dolj au fost sesizați, in aceasta dimineața prin apel 112, ca pe DN 6, a avut loc un accident rutier. La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au stabilit ca, pe DN 6, la iesire din localitatea Diosti catre Radomir, un autoturism condus de un barbat de 32…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Dolj au fost sesizați, in aceasta dimineața prin apel 112, ca pe DN 6, a avut loc un accident rutier. La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au stabilit ca, pe DN 6, la iesire din localitatea Diosti catre Radomir, un autoturism condus de un barbat de 32…

- Un biciclist care se deplasa pe DN1, la km 246+400m, la intrare in localitatea Sambata de Jos dinspre localitatea Voila, a fost surprins și accidentat de catre un autocamion. Victima primește ingrijiri medicale la fața locului. La testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Dragașani au intervenit luni dimineata la un accident rutier in comuna Orlești. In accident au fost implicate doua autoturisme și o autoutilitara. Trei persoane au fost ranite, doi pasageri și șoferul uneia din mașinile implicate. Toti au fost transportati…

- Este vorba despre o coliziune dintre o mașina condusa de femeia de 24 de ani, din Avrig, și un TIR condus de un barbat de 44 de ani, din Zarnești. Se pare ca șoferița ar fi ieșit din Avrig in DN1, unde a intrat in coliziune cu un TIR care se deplasa pe direcția Sibiu - Brașov. In urma impactului, femeia…

- Este vorba despre o coliziune dintre o mașina condusa de femeia de 24 de ani, din Avrig, și un TIR condus de un barbat de 44 de ani, din Zarnești. Se pare ca șoferița ar fi ieșit din Avrig in DN1, unde a intrat in coliziune cu un TIR care se deplasa pe direcția Sibiu - Brașov. In urma impactului, femeia…