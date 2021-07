Oficial este weekend negru in Romania! Dupa accidentele de la Bacau, Bihor, Constanța, Campulung și Pitești, acum a mai avut loc un accident in care au fost implicate trei autoturisme, pe Autostrada A2, pe sensul de mers spre Bucuresti. Din nefericire, in urma impactului au rezultat doua victime. Iata cum se simt acum persoanele ranite!