Accident cu 11 victime pe DN 6. A fost activat Planul roșu de intervenție Un microbuz in care se aflau 16 pasageri și un autoturism cu patru ocupanți au fost implicate, duminica seara, intr-un eveniment rutier grav, de a determinat autoritațile din Giurgiu sa activeze Planul roșu de intervenție. Evenimentul a fost inregistrat in jurul orei 17.30, pe DN 6, in localitatea Stalpu (jud. Giurgiu). Potrivit reprezentanților ISU Giurgiu, pentru gestionarea eficienta a evenimentului, la fața locului acționeaza o mașina de stingere, o austospeciala de descarcerare, doup ambulanțe SMURD, doua autospeciale pentru transport victime multiple (dintre care una din cadrul ISU Teleorman),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul judetului Giurgiu a fost activat Planul Rosu de Interventie in urma producerii unui accident rutier pe DN 6, in localitatea Stalpu intre un microbuz si un autoturism, fiind implicate 20 de persoane, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un microbuz in care se afla 16 pasageri s-a ciocnit, duminica, pe DN 6, in localitatea Stalpu (Giurgiu), cu un autoturism in care se aflau 4 pasageri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un accident a avut loc, duminica, in localitatea Stalpu, județul Giurgiu, intre un microbuz in care se aflau 16 pasageri și un autoturism in care se aflau patru persoane, au transmis reprezentanții IGSU. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Accidentul a avut loc azi pe DN6 in dreptul localitații…

- Un accident rutier s a produs azi, 10 iulie, pe DN6, in localitatea Stalpu, intre 1 microbuz cu 16 pasageri si 1 autoturism cu 4 ocupanti.Avand in vedere numarul mare de persoane implicate, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de interventie. Pentru gestionarea eficienta a evenimentului,…

- A fost declansat planul rosu de interventie aseara in judetul Dambovita pe DN 1A, dupa ce un microbuz și o mașina s-au izbit frontal. 12 oameni au ajuns la spital. 9 persoane care se aflau in mjlocul de transport in comun se indreptau catre locul de munca. In autoturism erau doi parinti si fiica lor,…

- 12 persoane au fost ranite miercuri seara, intr-un accident petrecut in Dambovița. Un microbuz plin cu pasageri s-a izbit de un autoturism pe DN 1A, in localitatea Cocani. Victimele au fost transportate la 4 unitați medicale din București.

- Un grav accident de circulație a avut loc miercuri seara pe DN 1A, in localitatea Butimanu, din judetul Dambovita. 12 persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit. In urma incidentului, autoritațile au activat Planul rosu de interventie, potrivit Agerpres . Circulatia in…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua microbuze si un autoturism a avut loc, vineri, pe DN6, in zona localitatii Teregova din judetul Caras-Severin. Potrivit primelor informatii, doua persoane sunt incarcerate. Autoritatile au activat Planul rosu de interventie, potrivit news.ro.…